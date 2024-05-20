闖關在即｜連升4周累飆兩成 港股超買 提防兩萬關受阻

港股近年半首次連升4周！恒生指數上周報19,553點，全周進帳560點或近3%，累計4周飆20.5%或3,329點。不過在接連衝高後，反映超買超賣程度的恒指14日相對強弱指數(RSI)飆高至79.8的超買水平，9日RSI更升至85.1，進入嚴重超買區。有分析預料，港股本周或在2萬大關前調整，惟回吐幅度或有限。



騰訊工行14日RSI越80

恒指目前的超買程度與2023年1月相近，當時14日RSI升穿80大關，惟大市亦升至22,700點高位後見頂，反覆下跌長達1年之久才見底。而目前多隻重磅藍籌的14日RSI均已進入超買區，包括騰訊控股(700)達80.61；建設銀行(939)錄79.6；工商銀行(1398)達80.95；小米集團(1810)達78.2；友邦保險(1299)亦達71.5。