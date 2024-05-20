闖關在即｜連升4周累飆兩成 港股超買 提防兩萬關受阻

港股近年半首次連升4周！恒生指數上周報19,553點，全周進帳560點或近3%，累計4周飆20.5%或3,329點。不過在接連衝高後，反映超買超賣程度的恒指14日相對強弱指數(RSI)飆高至79.8的超買水平，9日RSI更升至85.1，進入嚴重超買區。有分析預料，港股本周或在2萬大關前調整，惟回吐幅度或有限。
騰訊工行14日RSI越80
恒指目前的超買程度與2023年1月相近，當時14日RSI升穿80大關，惟大市亦升至22,700點高位後見頂，反覆下跌長達1年之久才見底。而目前多隻重磅藍籌的14日RSI均已進入超買區，包括騰訊控股(700)達80.61；建設銀行(939)錄79.6；工商銀行(1398)達80.95；小米集團(1810)達78.2；友邦保險(1299)亦達71.5。
按輪證發行商數據，目前牛熊證街貨以牛證佔多，佔比約六成，當中收回重倉區在18,900點水平，涉約5億份；至於熊證街貨重倉收回水平分布在貼價的19,700點至20,000點。
本周或19300至19900反覆
iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，大市累積一定升幅後明顯超買，加上消息面及重磅季績欠奉，因此預料本周或淡靜並有調整，預料在19,300點至19,900點反覆。不過他指，目前市況與2008年炒作「港股直通車」時相近，今次主要憧憬股息稅減免，而在中央仍然不置可否下，他估計在股息稅的傳聞明朗化前仍有炒作空間。
另外，他指港股目前預測市盈率(PE)約9.7倍，而近年往往在10至11倍才遇到明顯阻力，因此預測大市今浪升市最終或在22,000點才見明顯阻力。
港股美國預託證券(ADR)上周五則普遍造好，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開116點，至19,669點。