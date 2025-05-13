關稅減幅超預期 股市亢奮 恒指抽高681點 連升8日

中美貿易談判後雙方同意大減關稅，股市亢奮！恒生指數昨早段在二萬三大關反覆之際，及至下午3時中美聲明出爐之際即直線拉高，一度高見23,685點，最多升818點，收市報23,549點，仍升681點或近3%，創逾一個月新高，連升8個交易日，累計進帳1,578點。外資大行普遍認為今次協議超出預期，預料市場氣氛會持續向好，惟內地投資者卻大手沽出港股。



北水又趁機獲利 淨沽185億4年最多

恒生科技指數昨亦漲267點或5.2%，報5,447點。昨午3時收市的A股則稍走高，上證綜合指數報3,369點，走高27點或0.8%。截至本港時間昨晚11時，美股道指早段大升1,000點或2.4%，報42,249點。不過，內地投資者卻再一次在港股二萬三水平獲利。滬深港股通昨合共淨買額185.28億元，為逾4年來最大的單日走資，北水昨大手淨沽出小米集團(1810)，昨走資21.2億元，小米旗下高端車型SU7 Ultra被指涉虛假宣傳，有車主組群要求退車。另外，騰訊控股(700)昨亦淨流走36.7億元；至於往往被北水視為短炒目標的盈富基金(2800)亦巨額走資56億元。