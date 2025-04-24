關稅衝擊打工仔荷包！ 強積金本月挫4% 人均蝕1.1萬

GUM指，本月強積金綜合指數下降至 241.8點，月內回報率為負4%，年初至今回報率為負1.4%。而三大分類指數中，股票基金指數本月大跌6.8%，至322.3，今年則挫3.1%；混合資產基金指數報244.1，本月挫2.9%，今年跌1%；固定收益基金指數報130.1，本月升0.1%，今年漲1.2%。

美國總統特朗普大打關稅戰，衝擊的除了股市，還有打工仔的退休儲備。強積金顧問公司GUM昨公布，4月份強積金人均虧損達11,163元，年內累計虧損為3,815元。本月股票基金全線「見紅」，當中香港股票基金大跌9.4%，差絕所有強積金基金類別。

港股基金最差 大跌9.4%

九大股票基金類別4月均報跌，表現最好的股票基金是歐洲股票基金，月內回報率為負1.9%，年初至今回報率為4.3%；至於表現最差的是香港股票基金，年初至今回報率仍有2.5%；美國股票基金也表現疲弱，月內回報率為負6.1%，年初至今回報率為負11%。

至於固定收益基金在4月的表現較為平穩。表現最好的固定收益基金是環球債券基金，月內回報率為1.3%，年初至今回報率為3.3%；表現最差的是人民幣債券基金，月內回報率為負0.5%，年初至今回報率為1.2%。