防守模式｜股價瀉9.5% 兩年最重傷 新地恐削派息 備戰長冬

滙豐銀行加按揭息拖冧一眾地產股，當中新鴻基地產(016)因有減少派息意圖，被多間大行集體踐踏下最重傷，一度低見77.1元創逾3年低，最多瀉12.7%，收市仍挫9.5%，至79.95元，市值蒸發242億元，為約兩年來最大單日跌幅，並為表現最差藍籌。花旗認為，新地此舉是要將營運轉為保守模式，以為「漫長的冬天做準備」。

新地在上周四的業績中表示，「未來將緊守其股息政策，分派其基礎溢利的40%至50%為股息」。集團去年全年共派息4.95元，佔每股基礎溢利8.24元的60%，意味未來派息比率將由60%，降至40%至50%。

大摩料明年派4.4元 富瑞估4.2元

摩根士丹利發報告，以新地未來派息的能見度低為由，將目標價由121元，降至108元，評級仍維持「增持」；最淡則看72元，較現價低一成。該行按50%派息比率計，將新地2024年度股息預測下調13%，至4.4元，2025年度及2026年度預測則分別為4.95元及5.05元。另外，富瑞更估計新地2024年度派息或僅4.2元。倘以4.2元股息及昨收市價計，新地股息率將由目前6.2厘，降至5.3厘。

花旗估派息將見底 目標價103.3元

花旗亦將新地目標價由127.9元，降至103.3元，維持「買入」評級，指集團是因應本地住宅及寫字樓市場自今年第二季起放緩而轉入防守模式，以維持營運及財務安全。雖然該行亦認為新地2024年度派息會下調，但相信亦會因而見底，在市場及後漸復甦的預期下，股息仍有上升空間。

滙豐指財務穩健 可抵銷不明朗因素

至於高盛則將新地目標價由116元，降至112元，維持「中性」評級，派息預測亦維持不變。至於滙豐證券則指，留意到新地的派息或下降的風險，但此舉可確保財務紀律；更正面的因素還有集團自2019年度以來租金收入首次恢復增長，並認為其淨負債率低至18%，財務表現強勁，加上穩定的盈利前景，料可抵銷其不明朗因素。