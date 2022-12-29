防疫大鬆綁 地產零售股個別走 港股兩萬關一瞬即逝

港股聖誕長假期後復市，本港與內地全面通關在即，恒生指數高開194點，報19,787點，已為全日低位；早段飆升506點，高見20,099點，為近4個月後再度重上兩萬點關；隨後升幅回順，尾市政府落實大幅放寬防疫措施，惟指數未能企穩兩萬點水平收市，全日升305點或1.6%，報19,898點。國企股指數收報6,772點，增129點或2%。恒生科技指數漲88點或2.1%，報4,212點；全日主板成交約1,219.5億元；北水淨流入約20.5億元。

今起取消限聚令及疫苗通行證，本地地產股及零售股個別發展，新鴻基地產(016)早段衝高至108.7元，見52周新高後倒跌，收報105.2元，降0.7元或0.7%。九龍倉置業(1997)收報44.4元，挫0.65元或1.4%。恒隆地產(101)則升0.56元或3.8%，收報15.36元。莎莎國際(178)全日高見2元，創52周新高，惟收市跌0.01元或0.5%，報1.91元。周大福珠寶(1929)升0.26元或1.7%，報15.8元。六福集團(590)漲1.55元或6.8%，收報24.2元，創52周新高。

瑞銀指在內地放寬新政策下，本港零售業得益最大，尤其是九倉置業、希慎興業(014)及新地等位於遊客區商場；滙豐證券亦看好本地收租股前景，將九倉置業評級連升兩級至「買入」，目標價大幅調高70%，至53元。

花旗則預期內地全面重新開關較預期更快實現，將成為內地、香港及泰國銀行業關鍵催化劑，淨息差明年上半年料見底回升，看好招商銀行(3968)、郵儲銀行(1658)及滙豐控股(005)。