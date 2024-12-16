阿信屋母企半年轉蝕2865萬 料零售低迷「維持頗長時間」

CEC國際指，零售業務分部收益下跌趨勢大致跟隨本港整體零售市場同步，並無出現明顯「跑輸大市」情況，期內節假日銷售錄得跌幅相對平日更顯著。若按時段分析，晚上8時後的消費更大幅減少。管理層認為，市民節假日離港旅遊活動依然非常活躍，而且市民消費模式轉變，本港夜生活仍然遠遠未能恢復昔日水平，市民明顯減少晚間消費活動。集團指，在目前的市場環境及消費需求水平下，維持穩定的定價策略較為合適，因此期內保持價格大致穩定，並未進行任何加價行動。

「未能預料市道何時復甦」

展望未來，CEC國際指，目前本港零售市道正籠罩眾多不明朗因素，零售業界正經歷著前所未有的困難。管理層坦然未能預料市道何時出現復甦，並預期現今的市場狀況將有機會維持一段頗長的時間，將繼續採取穩健務實的策略，實施開源節流措施。

審視租約 冀調整續約租金

另外，759阿信屋期內關閉5間分店，並另覓舖位新開9間分店，分店總數增加4間。集團指，由於目前零售市道轉差，商舖租金確實有所調整，並出現較多的空置舖位，將審視租約即將到期的分店，與業主磋商續約安排，目標能跟隨市場實況調整續約後新租金水平。另一方面，管理層將會關閉若干績效欠佳的分店，以改善零售業務的整體盈利能力。目前，759阿信屋沒有制定實質分店數目目標，正尋找一些租金合理而且位置適合的商舖，繼續擴充分店網絡。