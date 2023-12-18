阿布扎比機構加碼入股蔚來 再斥逾172億增持至20.1%

蔚來集團(9866)公布，已與CYVN Holdings L.L.C聯屬公司CYVN Investments RSC Ltd(CYVN)訂立股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元(約171.6億港元)，以每股股份7.5美元的購買價，認購2.94億股公司新發行A類普通股。
蔚來集團｜今年7月7.4億美元戰略投資
CYVN為總部位於阿布扎比的專業投資機構。蔚來於今年7月獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊控股(700)聯屬公司購入蔚來若干A類普通股，總代價為3.5億美元。繼今次投資交易完成後，CYVN將實益持有公司已發行及發行在外股份總數的約20.1%。交易完成後，蔚來和CYVN及其聯屬公司將繼續共同合作，在國際市場上尋求戰略和技術合作。
」蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，深受CYVN加快全球向更可持續的未來轉型願景的鼓舞，感謝其對蔚來獨特價值的認可。隨資產負債表的加強，蔚來已做好充分準備，強化品牌定位，提升銷售和服務能力，並對核心技術進行長期投入，以應對日益激烈的競爭格局，同時持續提高執行效率和體系化能力。
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