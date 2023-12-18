阿布扎比機構加碼入股蔚來 再斥逾172億增持至20.1%

蔚來集團(9866)公布，已與CYVN Holdings L.L.C聯屬公司CYVN Investments RSC Ltd(CYVN)訂立股份認購協議，CYVN將投入現金總額22億美元(約171.6億港元)，以每股股份7.5美元的購買價，認購2.94億股公司新發行A類普通股。

蔚來集團｜今年 7 月 7.4 億美元戰略投資

CYVN為總部位於阿布扎比的專業投資機構。蔚來於今年7月獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊控股(700)聯屬公司購入蔚來若干A類普通股，總代價為3.5億美元。繼今次投資交易完成後，CYVN將實益持有公司已發行及發行在外股份總數的約20.1%。交易完成後，蔚來和CYVN及其聯屬公司將繼續共同合作，在國際市場上尋求戰略和技術合作。