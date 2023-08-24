阿布泰平均每店收購價低於300萬　Big C母企老闆為華人

對比本港其他零售公司，今次收購價亦顯得為「佛心價」。在本港擁有逾166間分店的「759阿信屋」母企CEC國際控股（759），市值為2.4億港元；另一間在港擁有逾140分店的連鎖零食銷售商「優品360」（2360），市值為18.5億。

據公告表示，今次收購包括所有資產，連同總部、倉庫、23間分店及1家限定店，Big C也會接手阿布泰的無形資產，包括阿布泰商標。經以6,700萬收購價計算，平均每店收購價低於300萬港元。

阿布泰將易手於泰國連鎖超市Big C，其母企「Berli Jucker Public Company Limited」發 公告 指，將以不多於3億泰銖（折合約6,700萬港元）收購阿布泰，經計算，平均每店收購價低於300萬港元；此外，Big C母企老闆亦被發現為華人。

阿布泰多次傳出欠債或致收購作價低

而阿布泰多次傳出欠債欠租等消息，涉資近130萬元，一般負債較高公司的收購作價會較低，因新買家入主後要承擔債務責任，包括隱藏負債，但實際債務承擔及處理方法要視乎買賣雙方協議文件。

Big C母企老闆為華人

此外，收購方Big C母企「Berli Jucker Public Company Limited」的老闆、泰國億萬富翁蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi），為泰國最大酒業集團泰國釀酒（Thai Beverage）的創始人，也是泰國TCC集團和新加坡Fraser and Neave的董事局主席。

據了解，蘇旭明出生泰國華人家庭，祖籍為汕頭澄海，其父為街頭小販，家中共有兄弟姊妹11人，蘇旭明排第6。他最初在一家釀酒廠當送貨員，及後開設TCC集團前身的酒廠。現時泰國酒業市場約80%市佔率，均由蘇旭明旗下品牌擁有；其泰姓「Sirivadhanabhakdi」，是1988年由泰王賜泰姓，對他顯赫商業成就的認可。

至於阿布泰由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子，在2015年創辦，2019年政治運動期間被視為「黃店」，今年2月初民主派初選47人案開審，林景楠擔任控方證人。