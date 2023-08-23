阿布泰據報獲泰國超市集團Big C收購　同時尋求港泰兩地上市

阿布泰據報被泰國超市集團Big C收購，同時尋求港泰兩地上市。(資料圖片)

本港泰式雜貨連鎖店「阿布泰」遭收購。據本地傳媒報道，泰國連鎖超市「Big C」已經收購阿布泰在本港的24間分店，並計劃未來3年內加大投資並開設新分店。有指Big C計劃最快今年第4季，尋求在香港和曼谷雙重上市。而香港是Big C首次進軍東南亞以外地區。

阿布泰據報被泰國超市集團Big C收購，同時尋求港泰兩地上市。(資料圖片)

Big C料未來3年投資1.58億元開75間分店

《南華早報》報道，泰國連鎖超市Big C的行政總裁Aswin Techajareonvikul表示，Big C已經收購阿布泰在香港分店，以進駐香港市場，並會重新命名為「Big C」；又指Big C計劃未來3年投資1.58億元，每年開設25間分店至2026年底，令店舖數目增至99間。

報道指，Big C計劃最快今年第4季度，尋求在香港及曼谷雙重上市，分析估計，公司將會籌集最高10億美元資金。

較早前Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul，曾與財政司司長陳茂波及港交所行政總裁歐冠昇見面，商討赴港上市計劃。他表示，相信本港增長潛力，認為香港是亞洲的領先金融中心，能連接東南亞與內地市場。

Big C在東南亞經營逾2千間分店

據了解，Big C現時在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地，經營約2,000家零售店。公司在1993年成立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被當地富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，於2017年從泰交所退市。