阿布泰遇白武士 泰國超市6700萬收購

Big C母企將收購阿布泰總部、倉庫及23家店等。(網上圖片)

昨有報道引述泰國連鎖超市Big C行政總裁Aswin Techajareonvikul指，集團已經收購阿布泰在香港分店，以此進攻香港市場，重新命名為「Big C」，並計劃未來3年投資1.58億元，每年增設25分店，直至2026年底分店數目大升至99間，並增聘逾500名員工。

Big C母企Berli Jucker Public Company Limited已宣布以不多於3億泰銖(約6,700萬港元)收購阿布泰，料於10月底前完成交易。據指，Big C母企將會收購阿布泰旗下總部、倉庫、23家分店及1家限定店，以及其他有形及無形資產。要留意是，阿布泰近月多間分店被指欠租。

傳Big C第四季港泰上市

報道又指，Big C計劃最快在今年第四季在香港及曼谷兩地上市，料籌集最高10億美元(約78億港元)。而早前Aswin Techajareonvikul已與財政司長陳茂波及港交所(388)行政總裁歐冠昇會面，商討來港上市，並指相信本港增長潛力，認同香港亞洲領先金融中心地位，有助連接東南亞與內地市場。

據了解，Big C在泰國、老撾、柬埔寨和越南等地經營約2,000家零售店，1993年成立，2012年在泰國上市，其後被當地富豪蘇旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)家族收購，2017年從泰交所退市。