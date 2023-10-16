阿斯利康與無錫國聯簽戰略合作，推錫港人才交流及生科發展。

阿斯利康指，公司一向重視在中國的發展，期望為中國不同疾病患者帶來更有效的治療方案，接下來的與無錫國聯簽戰略合作，配合無錫早前公布「465現代產業群」體系，能成為外資通過香港深入內地共謀發展成功例子。

阿斯利康（AstraZeneca）宣布，與無錫國聯集團簽署戰略合作框架協定，並由泰格醫藥及雲峰基金作為首批入駐企業參與見證。在協定下，雙方將通過資訊共用、專案資源整合等多種方式，共同打造無錫國聯-阿斯利康（香港）創新中心，推動錫港兩地人才交流，及生物科技發展。

創新中心將為香港及大灣區創造巨大機遇

阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊表示，阿斯利康將積極發揮其上下游產業鏈與合作夥伴生態圈資源，並依託自身技術平臺和產業資源優勢助力創新成果孵化，“無錫國聯-阿斯利康（香港）創新中心的成立，將進一步促進錫港兩地人才與科技交流，加快兩地生物醫藥產業集群的高品質發展，支持構建現代產業體系。

阿斯利康香港及澳門總經理吳珊表示，在生物醫藥領域，阿斯利康將扮演十分重要的角色，“阿斯利康是全球領先的生物製藥公司，在癌症、心血管、糖尿病、腎病、罕見病、呼吸疾病等治療領域，推出了許多創新、高效、具有突破性療法的藥品。與此同時，阿斯利康擁有強大的上下游網路和生態圈資源，將為無錫國聯-阿斯利康（香港）創新中心帶來合縱連橫之利，不僅支持無錫發展，也將為香港及大灣區更多科創及醫療服務機構，創造巨大機遇及價值。

無錫市日前公布，到2025年，4個地標產業集群和6個優勢產業集群營收合計將達到2.6萬億元，5個未來產業營業收入將保持年均15%以上的增長。以物聯網、積體電路、軟體與資訊技術服務為代表的新一代資訊技術產業產值將突破萬億元，先進裝備產業達到5,000億元。