阿里上季經調整利潤升6% 勝預期 美股盤前曾飆7%

分部表現方面，上季淘天集團的客戶管理收入升9%，至1,007.9億元；阿里國際數字商業集團收入升32%，至377.56億元；雲智能集團收入317.42億元，升13%；菜鳥收入282.41億元，跌15；本地生活集團收入升12%，至169.88億元；大文娛集團收入54.38億元，升8%。

AI 產品收入連續 6 季 3 位數增

阿里指，上季雲智能不計及阿里併表業務的收入，整體收入實現雙位數同比增長11%，主要由公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。值得注意的是，AI相關產品收入連續6個季度實現3位數的同比增長。集團將繼續投入客戶增長與技術創新，尤其是在AI基礎設施方面，以提升 AI 領域的雲採用量，並維持市場領先地位。

吳泳銘：雲智能收入料持續提升

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，上季業績充分展示集團在「用戶為先，AI 驅動」的戰略取得顯著進展，核心業務增長重新加速。展望未來，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升，集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。