阿里上季經調整利潤增22% 遜預期 美股盤前挫半成

全年純利升 62% 收入增 6%

累計全年，阿里巴巴去年純利錄1,294.7億元，升62%；非公認會計準則淨利潤多0.4%，至1,581.22億元。集團去年收入9,411.68億元，多6%；經營利潤1,133.5億元，多24%；每股收益31.24元。

分部表現方面，淘天集團上季收入1,013.69億元，升9%，經調整EBITA錄417.49億元，升8%；阿里國際數字商業集團上季收入335.79億元，多22%，經調整EBITA虧損收窄至35.74億元；雲智能集團錄301.27億元，升18%，經調整EBITA為24.2億元，多69%；菜鳥收入215.73億元，少12%，經調整EBITA虧損收窄至6.06億元。

吳泳銘： AI 推動雲智能收入增速

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季度和整個財年的業績顯示，阿里的「用戶為先、AI驅動」戰略持續見效，核心業務增長繼續加速。在AI需求的強勁推動下，雲智能集團季度收入增長加速至18%，其中AI相關產品收入連續七個季度實現3位數增長。上季淘天集團客戶管理收入增長12%，反映對用戶體驗的投入和商業化舉措持續見效。展望未來，阿里將堅定聚焦核心業務，推動AI+雲成為長期發展的新增長引擎。