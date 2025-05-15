阿里上季經調整利潤增22% 遜預期 美股盤前挫半成

阿里巴巴(9988)公布3月底止上季季績，上季歸屬於普通股股東的淨利潤123.82億元(人民幣，下同)，按年大升2.79倍；非公認會計準則淨利潤297.47億元，升22%，較市場平均預期逾300億元遜色。集團上季收入2,364.54億元，升7%；經營利潤284.65億元，升93%；淨利潤119.73億元，升12倍。
每股連特別息共派0.25美元
阿里計劃每股派息0.25美元，包括普通股息0.13125美元，以及處置業務和財務投資收益的特別股息0.11875美元。
阿里今日收報128.9港元，跌1.5港元或1.2%，成交額108.5億港元。阿里美股盤前下挫，現報126.42美元，跌5.7%，折算港元則低水4.4%。
全年純利升62% 收入增6%
累計全年，阿里巴巴去年純利錄1,294.7億元，升62%；非公認會計準則淨利潤多0.4%，至1,581.22億元。集團去年收入9,411.68億元，多6%；經營利潤1,133.5億元，多24%；每股收益31.24元。
分部表現方面，淘天集團上季收入1,013.69億元，升9%，經調整EBITA錄417.49億元，升8%；阿里國際數字商業集團上季收入335.79億元，多22%，經調整EBITA虧損收窄至35.74億元；雲智能集團錄301.27億元，升18%，經調整EBITA為24.2億元，多69%；菜鳥收入215.73億元，少12%，經調整EBITA虧損收窄至6.06億元。
吳泳銘：AI推動雲智能收入增速
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季度和整個財年的業績顯示，阿里的「用戶為先、AI驅動」戰略持續見效，核心業務增長繼續加速。在AI需求的強勁推動下，雲智能集團季度收入增長加速至18%，其中AI相關產品收入連續七個季度實現3位數增長。上季淘天集團客戶管理收入增長12%，反映對用戶體驗的投入和商業化舉措持續見效。展望未來，阿里將堅定聚焦核心業務，推動AI+雲成為長期發展的新增長引擎。
集團首席財務官徐宏指，對業務前景充滿信心，將堅定加大投入核心業務，鞏固業務優勢。集團將持續踐行提升股東回報的承諾，2025財年我們已回購119億美元股份，使到流通股淨減少5.1%。同時董事會已批准派發年度和特別股息合共46億美元。