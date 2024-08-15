阿里上季經調整盈利減9% 淘天收入EBITA齊跌

阿里巴巴(9988)公布6月底止季度純利242.69億元(人民幣，下同)，按年少29.3%；非公認會計準則淨利潤406.91億元，減9.4%；收入2,432.36億元，大升3.9%；經營利潤359.89億元，少15.3%；每股盈利1.24元；維持不派中期息。
分部表現方面，淘天集團收入合計1,133.73億元，少1.3%；經調整EBITA錄488.1億元，跌1%，主要是由於對用戶體驗及科技基礎設施的投入增加所致，部分被若干業務的虧損收窄所抵銷。
雲智能收入增6% EBITA飆1.55倍
雲智能收入265.49億元，增長6%；經調整EBITA錄23.37億元，增長155%，主要是由於專注公共雲採用量而導致產品結構改善和運營效率的提升所致，部分被對客戶和技術的投入增加所抵銷。
阿里國際數字商業集團(AIDC) 收入升32%，至292.93億元；經調整EBITA虧損37.06億元，去年同期虧損4.2億元，主要是由於對速賣通和Trendyol跨境業務的投入增加所致，部分被Lazada變現率和運營效率提升導致的經營虧損大幅減少所抵銷。
菜鳥收入升16% EBITA下降30%
菜鳥收入多16%，至268.11億元；經調整EBITA錄6.18億元，下降30%，主要是由於跨境物流履約解決方案的投入增加，部分被經營效率的提升所抵銷。另外，本地生活集團收入增長12%，至162.29億元；經調整EBITA虧損3.86億元，去年同期虧損19.82億元，主要是由於運營效率改善和規模擴大所致。大文娛集團錄55.81億元，漲4%；經調整EBITA虧損1.03億元，去年同期為盈利6300萬元。
回購方面，集團指截至6月底止季度以58億美元回購總計6.13億股普通股，包括於5月23日可轉換票據發行同時透過非公開市場交易回購的約12億美元美國存託股。
吳泳銘：業績表明戰略奏效
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，上季業績表明戰略奏效，集團專注於通過好貨好價好服務以提升用戶體驗，帶動淘天集團穩定市場分額，業務重回增長軌道。雲計算業務收入實現積極增長勢頭，這得益於公共雲和人工智能相關產品的採用量提升，將持續投入以保持市場領先地位。
首席財務官徐宏指，上季持續投入以推動核心業務增長，其他業務通過提升運營效率實現減虧。集團保持良好的利潤率，並實現穩定的經調整EBITA。期內已回購58億美元股份，力度超越過去數季，為股東創造豐厚的回報，當中包括在發行可轉換票據時回購股份。這一交易突顯對業務前景充滿信心。
阿里巴巴收報76.4港元，跌1.9港元或2.4%，成交額52.99億港元，市值1.568萬億元。