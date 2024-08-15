阿里上季經調整盈利減9% 淘天收入EBITA齊跌

阿里巴巴(9988)公布6月底止季度純利242.69億元(人民幣，下同)，按年少29.3%；非公認會計準則淨利潤406.91億元，減9.4%；收入2,432.36億元，大升3.9%；經營利潤359.89億元，少15.3%；每股盈利1.24元；維持不派中期息。

分部表現方面，淘天集團收入合計1,133.73億元，少1.3%；經調整EBITA錄488.1億元，跌1%，主要是由於對用戶體驗及科技基礎設施的投入增加所致，部分被若干業務的虧損收窄所抵銷。

雲智能收入增 6% EBITA 飆 1.55 倍

雲智能收入265.49億元，增長6%；經調整EBITA錄23.37億元，增長155%，主要是由於專注公共雲採用量而導致產品結構改善和運營效率的提升所致，部分被對客戶和技術的投入增加所抵銷。