阿里健康全年多賺62% 毛利率升至24.3%

阿里健康(241)公布3月底止全年純利14.32億元(人民幣，下同)，按年升62.2%；經調整後利潤淨額19.5億元，多35.6%；收入305.98億元，多13.2%；毛利74.32億元，增26.1%，毛利率24.3%，升2.5個百分點；每股盈利8.91分，維持不派息。

醫藥自營業務收入增長 10%

集團期內醫藥自營業務的整體收入261.24億元，增長10%；醫藥電商平台業務的收入35.88億元，升54%；醫療健康及數字化服務業務的收入8.85億元，下降7.6%。

在線主營商家增長 35%

阿里健康指，去年度天貓健康平台業務持續穩健發展，年度GMV(商品交易總額)保持健康增長，支付口徑的年度活躍用戶數持續提升，截至3月底在線主營商家增長35%，至4.83萬個，同時在線SKUs增長超過91%，至1.33億。另外，在線主營商家數高速增長35%，至4.83萬個，在線SKUs增長超過91%，至1.33億。至於在線自營店的年度活躍消費者數與ARPU(每用戶平均收入)亦持續增長，SKU增長33.6%，至123萬。