阿里又改組 六大業務 吳泳銘掌兩核心

阿里兩大核心業務阿里雲及淘天，均由吳泳銘掌舵。 (網上圖片)

阿里巴巴(9988)今年3月宣布「1+6+N」的重組計劃後，至今9個月不少計劃均有變卦，昨日更宣布首席執行官、阿里雲智能董事長兼首席執行官吳泳銘，即日起兼任淘天集團董事長兼首席執行官，而原本的舵手戴珊轉為協助籌組阿里資產管理公司。阿里董事會主席蔡崇信以「唯一不變的是變化」為題向員工發信指，未來會重點發掘年輕人才。

阿里指，為持續優化資本回報率，提升股東價值，公司將設立一家新的資產管理公司專注管理公司非核心資產的營運。蔡崇信稱，戴珊在淘天集團全面回歸用户、回歸互聯網、回歸萬能淘寶的進程中「完成了使命」，未來將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值。他又指，集團要點燃「重新創業」的精神，將全面推動管理團隊年輕化改革。