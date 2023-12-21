阿里又改組 六大業務 吳泳銘掌兩核心

阿里巴巴(9988)今年3月宣布「1+6+N」的重組計劃後，至今9個月不少計劃均有變卦，昨日更宣布首席執行官、阿里雲智能董事長兼首席執行官吳泳銘，即日起兼任淘天集團董事長兼首席執行官，而原本的舵手戴珊轉為協助籌組阿里資產管理公司。阿里董事會主席蔡崇信以「唯一不變的是變化」為題向員工發信指，未來會重點發掘年輕人才。
阿里指，為持續優化資本回報率，提升股東價值，公司將設立一家新的資產管理公司專注管理公司非核心資產的營運。蔡崇信稱，戴珊在淘天集團全面回歸用户、回歸互聯網、回歸萬能淘寶的進程中「完成了使命」，未來將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值。他又指，集團要點燃「重新創業」的精神，將全面推動管理團隊年輕化改革。
蔡崇信：統一指揮電商和雲
阿里自宣布重組後每季均見大換班，今年6月張勇突辭任阿里董事長及首席執行官職務，由蔡崇信及吳泳銘接掌，及至9月他再將阿里雲交予吳泳銘。另外，阿里3月重組時曾言六大業務將獨立發展並尋求上市，惟上月中公布業績時卻叫停阿里雲分拆及暫緩盒馬的上市。蔡崇信昨指，吳泳銘兼任阿里雲和淘天的「一號位」，有助確保集團對兩大戰略重心業務、即電商和雲的「統一指揮和高強度持續投入」。
阿里昨升2.7%，報72.55元，成交額32.45億元。