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財經
2024-05-14 18:54:00

阿里巴巴上季經調整利潤跌5%遜預期　淘天集團收入增4%

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阿里巴巴上季經調整利潤跌5%遜預期，淘天集團收入增4%。

阿里巴巴上季經調整利潤跌5%遜預期，淘天集團收入增4%。

內地電商龍頭阿里巴巴（9988）公布3月底止季度業績，期內營收2,218.74億元（人民幣，下同），按年增7%，勝預期的2,197.95億元；純利147.65億元，按年跌3%；經調整利潤則錄239.69億元，按年跌5%，遜預期的262.32億元。

公司公布，將會向每股普通股派發0.125美元定期現金股息，及一次性特別現金股息每股0.0825美元。

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淘天集團收入增4%

阿里巴巴指，截至3月底止季度，淘天集團收入同比增長 4%至人民幣932.16億元。客戶管理收入同比增長 5%，主要由搜索和推薦帶來的強勁收入增長所帶 動。 

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，本季度業績表明集團戰略見效，阿里正在重回增長軌道。通過聚焦用戶體驗，淘天和國際電商業務的GMV均實現雙位數同比增長，也欣喜見到AI產品的客戶及相關雲計算收入加速增長，集團將繼續堅定地執行戰略聚焦，面向未來把握好增長機遇。

而阿里巴巴集團首席財務官徐宏指，阿里巴巴集團本季度表現強勁，收入同比增長7%，集團對戰略優先級業務的大力投入已初見成效，並對業務前景充滿信心，並將持續踐行提升股東回報的承諾。他補充，2024財年集團已回購125億美元股份，同時董事會已批准 2024 財年派發股息40億美元。

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