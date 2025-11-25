阿里巴巴上季經調整盈利103.52億人幣，按年跌逾7成。

阿里巴巴(9988)公布截至9月底止季度業績，期內，集團收入2,477.95億人民幣(下同)，按年增5%，若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入按年增將為15%。歸屬於普通股股東的淨利潤為209.9億元，按年跌52%。經調整淨利潤為103.52億元，按年大跌72%。

按業務劃分，電商業務收入1029.33億元，按年增長9%。客戶管理收入按年增長10%，主要是由於Takerate的提升所致。國際零售商業收入為280.68億元，按年增長10%，主要受來自速賣通和其他國際業務的收入增長所帶動。