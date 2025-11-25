阿里巴巴上季經調整盈利103.52億人幣，按年跌逾7成。

阿里巴巴(9988)公布截至9月底止季度業績，期內，集團收入2,477.95億人民幣(下同)，按年增5%，若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入按年增將為15%。歸屬於普通股股東的淨利潤為209.9億元，按年跌52%。經調整淨利潤為103.52億元，按年大跌72%。
按業務劃分，電商業務收入1029.33億元，按年增長9%。客戶管理收入按年增長10%，主要是由於Takerate的提升所致。國際零售商業收入為280.68億元，按年增長10%，主要受來自速賣通和其他國際業務的收入增長所帶動。
雲智能集團收入為398.24百億元，按年增長34%。整體收入(不計來自阿里巴巴併表業務的收入)按年增長29%，主要由公共雲業務收入增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。
阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，AI+雲、大消費兩大核心業務保持強勁增長。旺盛的AI需求推動雲智能集團收入進一步加速，季度收入按年增長34%，其中AI相關產品收入連續第九個季度實現三位數增長。
阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，集團核心業務收入保持強勁增長，AI收入在雲外部商業化收入佔比提升，客戶管理收入同比增長10%。由於集團將利潤及自由現金流投向未來布局，預計短期盈利能力將有所波動。在過去4個季度，集團於AI+雲基礎設施的資本開支約1,200億元。