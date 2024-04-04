阿里巴巴主席蔡崇信承認過去數年發展落後 疫情監管嚴重打擊士氣

阿里巴巴(9988)主席蔡崇信對挪威主權財富基金首席投資官Nicolai Tangen指， 過去3年阿里士氣一直欠佳，除受新冠疫情影響外，經濟復甦步伐、競爭亦是另一個問題，此外，還有監管審查。他指，阿里支付巨額罰款，雖然一切都過去，但將所有事情結合一起，「對士氣是毀滅性打擊」。他又承認阿里過去數年「落後」，未有為客戶帶來最佳體驗。現時最重要是正尋找一個清𥇦的方向，相信很快可以恢復員工士氣。 樓價下挫 增儲蓄減消費 蔡祟信又指，消費者受內地房地產市場低迷帶來節儉效應，以現時年輕人則擔心能否找到工作，影響他們信心和消費意欲。內地樓價平均已減30%，內地人的資產中很多財富都與房地產捆綁在一起，故當房價下跌時，便不覺得自己很富有，所以增加儲錢而減少消費。

年輕人就業方面，以阿里為例，在過去幾個季度已停止招聘。他認為企業，特別是私營企業，獲得投資和僱用人員的激勵、訊號和信心是很重要的。當市民對未來、及工作存有不確定時，將影響消費，但他說內地消費能力仍存在，儲蓄率亦非常高，家庭現金非常充裕。 監管框架現在更加清晰 此外，蔡崇信則否認監管壓力持續增加，他指監管框架現在更加清晰，阿里知道界限是甚麼，如何保持在界限之內而不超越界限。因此，擁有這種清晰度對企業非常有益。 對於被問及近年市場追捧的人工智能(AI)，蔡祟信認為，內地目前落後於最頂尖的AI大模型約兩年，然而，阿里巴巴是內地最大雲計算公司之一，發展AI是必須。具有自家建立大語言模型(LLM)是非常重要，而電子商貿亦是擁有最多AI用例地方，如使用虛擬試穿、協助商戶使用AI生成相片和產品介紹等。