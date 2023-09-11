阿里巴巴人事變動　張勇突辭任阿里雲全部職務

內媒：張勇今次辭任較意外

據今年6月報道，阿里巴巴曾宣布今年9月10日起由蔡崇信接任主席、吳泳銘任CEO；張勇則續任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，惟現時張勇卻辭任阿里雲的全部職務。

內媒為張勇行動分析，指今年51歲的張勇當時公開宣布淡出阿里集團管理層，應為專注於分拆阿里雲智能集團的事宜，故張勇今次辭任阿里雲的職務，屬於較意外的舉措。另據內媒得到的阿里內部電郵，張勇將成為阿里巴巴集團創投分支主管，負責該個100億元人民幣創投基金的管理事宜。

阿里：制度化傳承是公司創新發展力量來源

阿里巴巴方面回應，制度化傳承是公司穩健發展的重要基礎，也是公司創新發展的力量來源，相信新的管理班子能為公司帶來新視野、新增量，帶領阿里巴巴發現推動新技術，孵化更多創新可能，為社會創造更大價值。

阿里巴巴自3月起推行改革，今次亦意味阿里完成公司管理職務的第二次製度化交接棒，令已啟動的「1+6+N」自我變革更快速順利推進。