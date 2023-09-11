熱門搜尋:
水浸 將軍澳 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
財經
2023-09-11 11:40:00

阿里巴巴人事變動　張勇突辭任阿里雲全部職務

分享：

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發全員信，透露自己退任原因。(阿里巴巴)

阿里巴巴（9988）公布有關集團完成管理職務交接。港交所公告指，蔡崇信周日（10日）正式接任集團董事會主席，吳泳銘出任集團行政總裁；張勇則卸任阿里雲董事長及行政總裁職務， 並由吳泳銘接任。所有變動即日生效。

阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發全員信，透露自己退任原因。(阿里巴巴)

內媒：張勇今次辭任較意外

據今年6月報道，阿里巴巴曾宣布今年9月10日起由蔡崇信接任主席、吳泳銘任CEO；張勇則續任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，惟現時張勇卻辭任阿里雲的全部職務。

內媒為張勇行動分析，指今年51歲的張勇當時公開宣布淡出阿里集團管理層，應為專注於分拆阿里雲智能集團的事宜，故張勇今次辭任阿里雲的職務，屬於較意外的舉措。另據內媒得到的阿里內部電郵，張勇將成為阿里巴巴集團創投分支主管，負責該個100億元人民幣創投基金的管理事宜。

阿里：制度化傳承是公司創新發展力量來源

阿里巴巴方面回應，制度化傳承是公司穩健發展的重要基礎，也是公司創新發展的力量來源，相信新的管理班子能為公司帶來新視野、新增量，帶領阿里巴巴發現推動新技術，孵化更多創新可能，為社會創造更大價值。

阿里巴巴自3月起推行改革，今次亦意味阿里完成公司管理職務的第二次製度化交接棒，令已啟動的「1+6+N」自我變革更快速順利推進。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受