阿里巴巴張勇卸任主席兼CEO職位蔡崇信吳泳銘接任　另傳馬雲召閉門會議作業務交流(更新)

阿里巴巴（9988）近來有多則消息傳出，集團最新宣布，董事會主席兼首席執行官張勇據報將卸任職務，專注「阿里雲」業務發展，原有職任由蔡崇信及吳泳銘接任；而近日亦傳阿里創辦人馬雲召閉門會議作業務交流，又為淘寶天貓業務提出「三大方向」。

公告續指，董事會衷心感謝張勇多年來為阿里巴巴集團發展作出的卓越貢獻，以及他面對過去數年前所未有的不確定性對公司業務的影響時所展現出的非凡領導力。

張勇在2007年加入阿里巴巴，起步是「淘寶網」的首席財務官，到2014年阿里上市，公司管治方式作調動，至2015年張勇出任阿里集團首席執行官，2019年正式接替馬雲成為集團董事局主席。

蔡崇信為阿里巴巴現任執行副主席吳泳銘是阿里巴巴集團創始人之一及阿里巴巴合夥人，自2023年5月起出任淘天集團董事長。

馬雲召閉門會議作淘寶天貓業務交流

此外，內媒報道馬雲近日召開閉門會議，與淘寶天貓員工作業務交流。《晚點 LatePost》報道指，馬雲在會上集團過去實行的方法論或不適用並應迅速改掉；他又以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak）為例警告員工，認為企業從行業龍頭到死亡，只需半年到一年，在互聯網行業速度甚至更快，故再提出「三大方向」。

馬雲提出的「三大方向」包括「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」，馬雲判斷國內經濟下行、消費信心不足的情況仍持續，因此之後應是淘寶而不是天貓的機會，故應該「回歸淘寶」，即未來會用更大的力度扶持中小商家。

他認為，淘天在組織上應該進一步扁平化，鼓勵年輕化，同時讓資深員工有更多擔當；報道續指，員工預計「618」 結束後，集團將迎來多項管理制度的改革，淘寶流量機制也可能從原本重心向天貓，傾斜轉至向淘寶。

報道指，參與該會議包括淘天集團首席執行官戴珊、行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼，以及淘寶直播負責人程道放等人。另外，淘天集團首席財務官李博、菜鳥集團首席執行官萬霖也參加了該會議。