阿里巴巴張勇據報卸任主席兼CEO職位　另傳馬雲召閉門會議作業務交流

阿里巴巴（9988）近來有多則消息傳出，據內媒報道，集團董事會主席兼首席執行官張勇據報將卸任職務，並表示未來專注「阿里雲」業務發展；而近日亦傳阿里創辦人馬雲召閉門會議作業務交流，又為淘寶天貓業務提出「三大方向」。

張勇在2007年加入阿里巴巴，起步是「淘寶網」的首席財務官，到2014年阿里上市，公司管治方式作調動，至2015年張勇出任阿里集團首席執行官，2019年正式接替馬雲成為集團董事局主席。

內媒《豹變》報道指，張勇或將卸任阿里巴巴董事會主席兼首席執行官，未來將專注阿里雲的業務發展，但對於張勇的繼任選暫未有消息。內媒《財新社》就事件查詢，惟阿里巴巴官方亦未對消息作回應；另有內媒引述擬是阿里巴巴管理層的人士回應稱，上述消息「有90%屬實」。

馬雲召閉門會議作淘寶天貓業務交流

此外，內媒報道馬雲近日召開閉門會議，與淘寶天貓員工作業務交流。《晚點 LatePost》報道指，馬雲在會上集團過去實行的方法論或不適用並應迅速改掉；他又以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak）為例警告員工，認為企業從行業龍頭到死亡，只需半年到一年，在互聯網行業速度甚至更快，故再提出「三大方向」。

馬雲提出的「三大方向」包括「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」，馬雲判斷國內經濟下行、消費信心不足的情況仍持續，因此之後應是淘寶而不是天貓的機會，故應該「回歸淘寶」，即未來會用更大的力度扶持中小商家。

他認為，淘天在組織上應該進一步扁平化，鼓勵年輕化，同時讓資深員工有更多擔當；報道續指，員工預計「618」 結束後，集團將迎來多項管理制度的改革，淘寶流量機制也可能從原本重心向天貓，傾斜轉至向淘寶。

報道指，參與該會議包括淘天集團首席執行官戴珊、行業發展部三位負責人汪海、劉鵬、劉一曼，以及淘寶直播負責人程道放等人。另外，淘天集團首席財務官李博、菜鳥集團首席執行官萬霖也參加了該會議。