阿里巴巴新任CEO吳泳銘：4年內讓85後及90後成主力管理團隊

阿里巴巴（9988）新任執行長CEO吳泳銘，於周二（12日）發布全員信《用戶為先，AI驅動以創業心態創造更大價值》 ，宣布集團將確立兩大戰略重心，包括用戶為先及AI（人工智慧）驅動，並表示在4年內，要讓85後及90後成主力管理團隊。今次也是吳泳銘自周日（10日）上任後，首次作全員溝通。
阿里巴巴股價現跌1.8%，報86.45元。
阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入
吳泳銘在信中表示，因傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙。阿里會圍繞上述兩大重心，進行業務梳理，重塑業務戰略優先級。在此基礎上，集團將對三類業務加大戰略性投入，包括技術驅動的互聯網平台業、AI驅動的科技業務，以及全球化的商業網絡。
吳泳銘指，阿里所有業務的根基是用戶價值以及帶來的用戶留存，阿里必須更加堅定轉向用戶視角，多維度滿足用戶需求，用戶需求的優先級高於一切。集團各業務有大量用戶場景，必須讓這些場景都變成AI技術最佳的應用場，通過技術創新帶來突破性用戶體驗和商業模式。如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將阿里取代。
吳泳銘：4年內讓85後及90後成主力管理團隊
吳泳銘表示，阿里巴巴會堅決實行團隊年輕化，4年內，要讓85後、90後作為主力管理者刷新業務管理團隊，創造讓更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機制和文化環境。
在組織方式上，吳泳銘補充，集團會繼續深入此次組織變革，用更靈活開放的治理機制，持續加強各業務獨立自主的決策體系，支持各業務探索合適自身特點的組織模式與商業路徑。他希望，阿里各業務要能對未來5年以上的趨勢做出判斷，並敢於提前進行戰略投入和產品創新，以及要建立起基於更長周期業務的激勵機制和體系。
吳泳銘續指，目前阿里在全球已有諸多布局，未來將集中優勢出擊，更要通過構建一張全球化的商業網絡，協助更多中國以及全球中小企業在世界拓展商機。