阿里巴巴新任CEO吳泳銘：4年內讓85後及90後成主力管理團隊

阿里巴巴（9988）新任執行長CEO吳泳銘，於周二（12日）發布全員信《用戶為先，AI驅動以創業心態創造更大價值》 ，宣布集團將確立兩大戰略重心，包括用戶為先及AI（人工智慧）驅動，並表示在4年內，要讓85後及90後成主力管理團隊。今次也是吳泳銘自周日（10日）上任後，首次作全員溝通。

阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入

吳泳銘在信中表示，因傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙。阿里會圍繞上述兩大重心，進行業務梳理，重塑業務戰略優先級。在此基礎上，集團將對三類業務加大戰略性投入，包括技術驅動的互聯網平台業、AI驅動的科技業務，以及全球化的商業網絡。

吳泳銘指，阿里所有業務的根基是用戶價值以及帶來的用戶留存，阿里必須更加堅定轉向用戶視角，多維度滿足用戶需求，用戶需求的優先級高於一切。集團各業務有大量用戶場景，必須讓這些場景都變成AI技術最佳的應用場，通過技術創新帶來突破性用戶體驗和商業模式。如果跟不上AI時代的變遷，一定會有新的物種將阿里取代。