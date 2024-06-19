阿里巴巴旗下淘天「88VIP」新會員增65%　365個品牌成交破億(更新)

阿里巴巴指，今界618淘天主動簡化玩法，其中天貓是品牌成交增長主陣地，截至19日凌晨，365個品牌成交額破億元，包括蘋果、美的、小米、茅台、華為、格力等品牌穩佔天貓618「10億俱樂部」；而淘寶「百億補貼」品類成交金額按年增550%；其中數碼品類按年增878%、小家電品類按年增長超800%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓集團（淘天集團）公布，該集團的「618年中購物節」正在進行中，2024年淘寶天貓618購物節期間，有365個品牌的成交額突破億元（人民幣，下同），88VIP會員規模創新高。618期間，88VIP新增會員數按年增逾65%，規模創新高，截至3月份季度，88VIP會員數量已逾3,500萬人。

直播購物方面，淘寶破億直播間成交額按年增53%。其中產生34個破億元成交額的達人直播間，47個破億元成交額的店鋪直播間。

618開賣首日GMV同比翻倍

集團指，618年中購物節的首日，「88VIP」會員下單人數同比增長逾50%，當日人均購買金額同比增長逾30%；「88VIP」會員的平台訪問量也同比增長逾40%；而截至3月份季度，「88VIP」會員數量已逾3,500萬人。

此外，淘天集團指，618開賣首日，37萬家淘寶小商家的商品交易額（GMV）同比翻倍。截至5月31日晚上9時，蘋果、小米、珀萊雅（Proya）和Nike等185個品牌在天貓的成交額均突破1億元人民幣；超過3.7萬個品牌的GMV同比翻倍，其中包括Burberry和Ralph Lauren等全球知名品牌；截至6月2日，有43個國際和國內品牌的GMV超過1億元人民幣。