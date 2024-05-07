阿里巴巴旗下淘寶天貓據報取消「618購物節」預售環節

內媒《晚點LatePost》報道，阿里巴巴旗下淘天集團大促項目組，日前在商家大會上公布，今年618購物節大促銷的規則調整，包括取消預售，將於5月20日晚八點直接售賣，全程價保。至於淘天實行預售政策已有10年，最初原為方便商家提前備貨，減少物流壓力的機制。

報道指，取消預售意味著淘天為提升用戶購物體驗，主動犧牲一些短期收入，但長遠用戶購物體驗更好也許會刺激更多消費。

據了解，淘天去年618預售期間的成交額在整場大促中佔比約5%至10%，今次變動或失去該些成交額。

淘寶網頁版亦擬重啟

報道又指，淘天另外再作調整，包括重啟淘寶網頁版。目前用戶要在電腦上登錄淘寶，均會被要求做安全驗證，建議用戶拿出手機掃碼登錄，為內地主流電商平台普遍做法，要求用戶轉而使用手機應用程式。成功登錄之後，用戶在電腦上也不能使用平台的全部功能。

而阿里巴巴亦重新推出新版本，功能上增加直播、商品供給與手機版同步，購物車亦能像手機上一樣展示券後價。過去幾周，淘寶網頁已起變化，包括不再需要每天重新登錄。