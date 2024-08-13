阿里巴巴旗下菜鳥香港開通B2C及C2C快遞服務

隨著香港電子商務蓬勃發展，為進一步加速本地化建設，阿里巴巴（9988）旗下菜鳥宣布在香港開通本地快遞服務，分別推出「企業對消費者」（B2C）一站式電商物流解決方案及「消費者對消費者」(C2C)「菜鳥EASY寄」服務，為本地商家及消費者帶來更便捷和高效的物流體驗。

菜鳥香港本地快遞負責人朱銳表示，憑藉強大的阿里巴巴電商基因和日漸成熟的本地物流網絡，菜鳥一直致力為香港用戶提供具有極致性價比和多元化的物流服務。此次推出香港本地快遞服務標誌著菜鳥正加速本地化的步伐，致力完善本地化能力建設。

菜鳥香港表示，針對本地電商賣家，其B2C方案集上門收件、自送到倉、 自提點寄件等多種攬收方式。憑藉覆蓋全港的自營倉配網絡，菜鳥作出全港「次日達」的時效承諾，不同收件方式截單時間有分別，最遲截單時間是晚上10點，第二天就可送達香港的自提點或消費者。

推C2C「菜鳥easy寄」

菜鳥亦將提供全新的菜鳥商家後台，具有一鍵入駐、極速下單、物流軌跡實時追蹤等優勢， 目前菜鳥已與 iHerb、Kicks Crew、MyFood、Skechers、香港貓、91APP 等多個知名電商平台及品牌商家開展合作提供香港本地配送服務。