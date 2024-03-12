阿里巴巴旗下「閒魚」日均GMV突破10億人幣　手機數碼最多人買

內地二手市場近年非常火爆，阿里巴巴旗下一手平台「閒魚」公布，最新數據顯示，閒魚日均交易額（GMV）已突破10億人民幣，在過去一年，更有逾1億人在閒魚上載閒置物品放售，每天有多達400萬件閒置物品在閒魚上發布。

閒魚表示，據其使用者比例而言，「95後」年輕人是絕對的活躍份子，單是去年，就有多返3,000萬的95後的新用戶使用閒魚，亦指這些「能賺、會省、會玩的年輕人」為閒魚注入新生機和活力，也呈現出年輕人的各種新型生活方式。數據顯示，過去一年，閒魚的「95後」用戶人均賺約2,700人民幣，亦有不少年輕人在閒魚上第一次體驗了「當老闆做生意」。

閒魚：「理財諮詢」最火

閒魚指，年初以來，最火的技能類服務為「理財諮詢」，成交量同比增長280倍，不少用戶曬出自己的「專業身份」接單，幫助用戶參謀理財產品、保險產品等，接單者中不乏高級理財師、會計、金融領域從業人員。

而內地火熱的寵物經濟，也催生了閒魚上的花式服務，包括羊毛氈定制、寵物訓練、代遛狗、假期上門餵養等一應俱全，以羊毛氈定制為例，成交量同比增長481%，不少用於客製化模擬寵物，而寵物訓練服務成交量年增337%。