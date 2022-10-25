阿里巴巴進入「雙11」預售 京東23個試點發放千萬人民幣大禮包

阿里巴巴（9988）年度購物大節天貓「雙11」在24日晚8時進入預售階段，此次購物節仍採用兩階段販售期模式，活動將持續至11月11日。阿里巴巴表示，「雙11」品牌參與規模從2009年首屆的27個，至今年提升至全球逾29萬個品牌參與，當中包含數百萬產業帶商家、中小創業者。今年「雙11」阿里也將主打環保創新措施，並用其會員體系助商家提升消費者黏著度。

阿里巴巴淘寶天貓產業發展和營運中心總裁楊光表示，今年「雙11」是歷年供給最多元的一年。楊光也向品牌商家喊話，這次活動最重要目標除消費者體驗，還要幫助商家的用戶數增長。

阿里巴巴將用平台的生態會員制度幫助品牌提升消費者黏著度，商家能透過建置會員體系與消費者互動與管理會員。阿里舉例，當前天貓上有42個品牌會員數逾1,000萬，600個品牌會員逾100萬，大部分品牌會員佔據總成交額的40%。此外，對於中小商家，阿里也提供直播等行銷曝光措施以及行銷數據分析工具，盡可能助其觸及消費者。