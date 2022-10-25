阿里巴巴進入「雙11」預售 京東23個試點發放千萬人民幣大禮包

阿里巴巴（9988）年度購物大節天貓「雙11」在24日晚8時進入預售階段，此次購物節仍採用兩階段販售期模式，活動將持續至11月11日。阿里巴巴表示，「雙11」品牌參與規模從2009年首屆的27個，至今年提升至全球逾29萬個品牌參與，當中包含數百萬產業帶商家、中小創業者。今年「雙11」阿里也將主打環保創新措施，並用其會員體系助商家提升消費者黏著度。
阿里巴巴淘寶天貓產業發展和營運中心總裁楊光表示，今年「雙11」是歷年供給最多元的一年。楊光也向品牌商家喊話，這次活動最重要目標除消費者體驗，還要幫助商家的用戶數增長。
阿里巴巴將用平台的生態會員制度幫助品牌提升消費者黏著度，商家能透過建置會員體系與消費者互動與管理會員。阿里舉例，當前天貓上有42個品牌會員數逾1,000萬，600個品牌會員逾100萬，大部分品牌會員佔據總成交額的40%。此外，對於中小商家，阿里也提供直播等行銷曝光措施以及行銷數據分析工具，盡可能助其觸及消費者。
另一方面，京東（9618）在20日率先進入今年「雙11」預售期，除折扣促銷外，京東也助力上海、廣州、武漢等多地政府發放多批次消費券。京東科技則聯合中國銀行等多家金融機構，在內地23個試點地區發放總價值人民幣（下同）千萬元的數位人民幣大禮包。
阿里巴巴及京東造好，最多分別升7%及8.4%，最新報63.9元及148.2元，升幅分別為3.7%及4.5%。美國中概股承接昨天港股跌勢，昨晚在美國出現歷來最大單日跌幅，阿里巴巴美股收市跌12.5%、京東美股跌13%。至於涵蓋 65 集在美上市中國股票的納斯達克中國金龍指數，周一重挫 14%，收在 2013 年來最低點，市值約蒸發 930 億美元。