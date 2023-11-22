阿里巴巴首席人才官蔣芳：馬雲一股都未沽 原因係……

阿里巴巴(9988)上周四公布季績當日，同時據美國證交會(SEC)網站披露，阿里創辦人馬雲，其家族信託JC Properties Limited和JSP Investment Limited擬於11 月21日(本周二)起，分別減持500萬股阿里巴巴創始人股份。馬雲辦公室其後解釋這是一個遠期，今日阿里巴巴合夥人兼首席人才官蔣芳在內網發帖稱，「馬雲一股都沒有出售」。
阿里現報76.7元，升0.9%或0.7元，成交約24.7億元。美股昨日收報78.94美元，升0.6%。
股價上周五急瀉
馬雲擬沽貨消息一出，即時震散阿里股份，上周五收市挫約一成，報73.25元。其後馬雲辦公室解釋，這是一個遠期，而且是有前置條件的售股計劃。而最新消息則指，有關信託至今尚未沽出一股。
農業科技和公益事業需資金
蔣芳在內網發帖指，「馬老師的辦公室為了在國內外投資農業科技和公益事業等專案需要資金，在今年早些時候與股票經紀依美國SEC 10b5-1規定簽了減持合同，按規定11月中旬將對外公告這一有前提條件的未來減持計劃。8月份當時定好的售賣價格，遠高於現在的股價，所以馬老師一股都沒有賣」！
另外，阿里董事長蔡崇信亦跟帖表示，「我們只要以開放的心態，創新的思維，就有機會再創一個與眾不同的阿里」。