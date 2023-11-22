阿里巴巴首席人才官蔣芳：馬雲一股都未沽 原因係……

阿里創辦人馬雲家族信託擬於11月21日起，共減持1,000萬股阿里巴巴創始人股份，拖累股價上周五急瀉。(資料圖片)

阿里巴巴(9988)上周四公布季績當日，同時據美國證交會(SEC)網站披露，阿里創辦人馬雲，其家族信託JC Properties Limited和JSP Investment Limited擬於11 月21日(本周二)起，分別減持500萬股阿里巴巴創始人股份。馬雲辦公室其後解釋這是一個遠期，今日阿里巴巴合夥人兼首席人才官蔣芳在內網發帖稱，「馬雲一股都沒有出售」。

阿里現報76.7元，升0.9%或0.7元，成交約24.7億元。美股昨日收報78.94美元，升0.6%。

股價上周五急瀉

馬雲擬沽貨消息一出，即時震散阿里股份，上周五收市挫約一成，報73.25元。其後馬雲辦公室解釋，這是一個遠期，而且是有前置條件的售股計劃。而最新消息則指，有關信託至今尚未沽出一股。