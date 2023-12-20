阿里巴巴｜吳泳銘兼任淘天集團首席執行官，將籌建資產管理公司。

有關淘天集團原首席執行官戴珊調任原因，蔡崇信在向員工發的全員信中表示，為優化資本回報率，提升股東價值，集團資本管理委員會授權設立資產管理公司，而戴珊會協助集團籌建阿里巴巴集團資產管理公司、組建專業的管理團隊，亦意味阿里巴巴即將籌建資產管理公司。

至於阿里巴巴主席蔡崇信指，「吳泳銘接任阿里集團CEO三個月以來，全面推動管理團隊年輕化改革。接下來，我們將全面啟用在基層得到鍛煉，嶄露頭角的年輕管理團隊，為年輕人創造屬於他們的創新環境。」他又強調，籌備集團資產管理公司是阿里變革之後新的業務職能，需要開拓的精神和極強的組織架構能力，戴珊將充分發揮她的專長，為公司繼續創造價值，戴珊亦「完成了使命」。

阿里巴巴自3月起組織變革不停

阿里巴巴自2023年3月啟動組織變革，9月時，董事會主席兼首席執行官張勇據報將卸任職務，專注「阿里雲」業務發展，續任阿里雲董事長兼首席執行官；而原有職任由蔡崇信及吳泳銘接任，兩人分別接任阿里巴巴集團董事會主席和首席執行官。其後吳泳銘宣布確立「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心，並圍繞兩大重心梳理業務，重塑業務戰略優先級，同時進行管理團隊年輕化改革。