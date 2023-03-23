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財經
2023-03-23 11:05:00

阿里巴巴｜美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控　仍需就壟斷行為面臨訴訟

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美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控。(資料圖片)

美法官駁回螞蟻集團擱置上市及對馬雲指控。(資料圖片)

外媒報道，美國曼哈頓法官George Daniels表示，阿里巴巴（9988）需就壟斷行為面臨訴訟，但駁回了其股東對螞蟻集團擱置上市的指控，並同時還駁回針對馬雲包括內幕交易的所有指控。

駁回對螞蟻集團擱置上市指控

報道指，在長達31頁的裁決中，法官George Daniels表示，阿里巴巴股東沒有資格就螞蟻集團提起訴訟，因為IPO沒有發生，因此他們從未買賣過螞蟻集團的股票。

George Daniels續指，阿里巴巴股東可以就反壟斷合規聲明起訴該公司、集團首席執行官張勇和前首席財務官武衞。

股東控訴阿里巴巴誤導致蒙受損失

該筆訴訟由阿里巴巴美國存託股票的投資者於2020年7月9日至12月23日提起，他們聲稱當市場認可阿里巴巴的誤導性陳述並導致股價下跌時，他們蒙受了損失。

股東亦指責阿里巴巴隱瞞監管機構對螞蟻集團IPO的擔憂。螞蟻集團運營支付寶移動支付平台，而阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份，其後中國在2020年阻止了370億美元的發行上市計劃。

此外，股東亦指阿里巴巴堅稱自己沒有違反反壟斷法或不正當競爭法，即使阿里巴巴要求商家只能選擇一個分銷平台。惟在2020年12月，阿里巴巴被裁定違反「反壟斷法」，並罰款182億元人民幣。

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