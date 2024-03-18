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財經
2024-03-18 18:25:00

阿里巴巴｜阿里否認出售盒馬大潤發予中糧　盒馬CEO據報宣布退休

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阿里巴巴｜阿里否認出售盒馬大潤發予中糧　盒馬CEO據報宣布退休

阿里巴巴｜阿里否認出售盒馬大潤發予中糧　盒馬CEO據報宣布退休

近日有報道指，阿里巴巴（9988）正尋求出售部分消費部門，包括盒馬鮮生、大潤發等資產予中糧集團，其後盒馬及大潤發相關負責人回應內媒查詢時均矢口否認，強調有關出售消息純屬虛假。最新盒馬的管理層亦發生重大變化，有傳即日起，侯毅將卸任盒馬CEO，未來將作為盒馬首席榮譽顧問；而CFO嚴筱磊將兼任盒馬CEO。

阿里巴巴｜阿里否認出售盒馬大潤發予中糧，盒馬CEO據報宣布退休。(微博圖片)

阿里巴巴｜阿里否認出售盒馬大潤發予中糧，盒馬CEO據報宣布退休。(微博圖片)

內部郵件：侯毅將卸任盒馬CEO

內媒《第一財經》引述盒馬內部郵件報道，阿里巴巴吳泳銘指，即日（18日）起，侯毅將卸任盒馬CEO，嚴筱磊將兼任盒馬CEO，又指侯毅未來將作為盒馬首席榮譽顧問，繼續為盒馬的發展貢獻經驗和智慧。

據該內部郵件內寫道，吳泳銘指侯毅作為盒馬的創始人，其憑藉對行業的豐富經驗和對零售的熱愛，帶領盒馬成長為一家深受消費者信 賴的企業，更成為引領行業發展的探路者，又感謝侯毅為盒馬起步和發展做出的貢獻。

根據公開資料顯示，侯毅為阿里巴巴副總裁、盒馬鮮生創辦人兼CEO，原是京東物流負責人。侯毅曾經表示，回歸零售業本質，才是新零售所需要的，從跟互聯網平台融合成為一體是未來的終極目標，如果依靠大家單獨的發展，這個巨大的成本投入不是每一個企業都能承受的，他認為融合成為一體是零售企業發展的必然要求。
 

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