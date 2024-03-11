阿里巴巴｜阿里大文娛推「港藝振興計劃」　與TVB推《新聞女王2》等

阿里巴巴（9988）旗下大文娛集團公布，聯合包括電視廣播（TVB，511）等香港文化娛樂公司共同發起「港藝振興計劃」，未來5年將在香港劇集、電影、演出和青年人才培養四個領域投入不少於50億港元，支持香港文化娛樂業發展。
阿里影業在香港打造第二總部
阿里大文娛及阿里影業總裁李捷表示，旗下優酷公布《新聞女王2》、《黃金時代》、《家族榮耀之繼承者》等劇集；阿里影業（1060）則發布多部港片項目，並宣布將在香港打造第二總部，與香港浸會大學合作培養電影人才；又指將通過豐富的電影儲備、極具誠意的資源投入，展示阿里影業攜手香港頂尖電影公司，共創港片新輝煌的信心與決心。
阿里大文娛計劃合作公司包括聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播有限公司、邵氏兄弟、英皇電影等。
優酷副總裁：過去這10年港劇有高光時刻也有低谷
優酷副總裁謝穎表示，過去這10年港劇有高光時刻，也有過低谷，目前以Netflix為代表的創作理念和審美席捲而來，為所有華語創作者一定的危機和壓力，優酷認為，公司不能只做港劇搬運工，而是要跟戰略合作夥伴一同破局。謝穎又說，把握到當下年輕用戶的審美的變化，例如職場爽文。
楊潤雄：高興阿里影業將港作為第二總部
文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，很高興看到阿里大文娛提出「港藝振興計劃」，阿里影業將香港作為第二個總部，正式成為香港影視娛樂業的一分子。熱切期待阿里大文娛集團與香港影視界共同發展新的合作模式索業務領域，培育優秀的影視人才。