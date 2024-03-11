阿里巴巴｜阿里大文娛推「港藝振興計劃」　與TVB推《新聞女王2》等

阿里巴巴（9988）旗下大文娛集團公布，聯合包括電視廣播（TVB，511）等香港文化娛樂公司共同發起「港藝振興計劃」，未來5年將在香港劇集、電影、演出和青年人才培養四個領域投入不少於50億港元，支持香港文化娛樂業發展。

阿里大文娛及阿里影業總裁李捷表示，旗下優酷公布《新聞女王2》、《黃金時代》、《家族榮耀之繼承者》等劇集；阿里影業（1060）則發布多部港片項目，並宣布將在香港打造第二總部，與香港浸會大學合作培養電影人才；又指將通過豐富的電影儲備、極具誠意的資源投入，展示阿里影業攜手香港頂尖電影公司，共創港片新輝煌的信心與決心。

阿里大文娛計劃合作公司包括聯合安樂影片、笨小孩影業、東方影業、歡喜傳媒、寰亞傳媒集團、寰宇娛樂、美亞娛樂、天下一集團、電視廣播有限公司、邵氏兄弟、英皇電影等。

優酷副總裁：過去這10年港劇有高光時刻也有低谷

優酷副總裁謝穎表示，過去這10年港劇有高光時刻，也有過低谷，目前以Netflix為代表的創作理念和審美席捲而來，為所有華語創作者一定的危機和壓力，優酷認為，公司不能只做港劇搬運工，而是要跟戰略合作夥伴一同破局。謝穎又說，把握到當下年輕用戶的審美的變化，例如職場爽文。