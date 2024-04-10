阿里巴巴｜馬雲發內部信高度肯定新管理層　稱集團「重回健康成長軌道」

阿里巴巴創始人馬雲雖然已卸任集團主席5年，不過仍非常關心阿里巴巴業務。周三（10日）馬雲首次於集團內聯網發文，不但高度肯定新管理層，亦談論集團改革，指集團最核心變化是認清自己，「重回健康成長軌道」。據了解，今次是馬雲退休後首次以極長篇幅，分享對公司改革創新及未來前景的思考。

馬雲在阿里巴巴內聯網，以標題《致改革 致創新》發布公開信，在信中，他高度肯定主席蔡崇信、行政總裁吳泳銘所組成的新管理層有變革勇氣，又稱阿里巴巴已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。

馬雲在信中寫道，過去這一年阿里巴巴最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道。通過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。

他認為，新管理層「直面問題、直面未來，相信年輕人，對年輕團隊充分授權，對於我們要什麼，不要什麼，做出了果斷清晰的取捨」，強調「不僅是突破昨日固化的戰略，更是打造未來的阿里」。

馬雲：AI時代剛剛到來正當其時

針對行業未來，馬雲又判斷「三、五年的時間跨度對於互聯網領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時！」