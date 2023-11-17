阿里巴巴｜馬雲、蔡崇信投資中東版「花唄」Tabby　涉2億美元

中東購物及網上消費信貸平台Tabby日前宣布完成2億美元的D輪融資，當中投資考包括由馬雲、蔡崇信等人聯合設立的家族財富基金藍池資本（Blue Pool Capital），現時Tabby的估值達15億美元。此前公司亦計劃在沙特的證券所上市，Tabby亦被稱為中東版「花唄」。

Tabby營運模式如內地「花唄」 本次Tabby的D輪融資，由全球最大私人投資管理公司之一的Wellington Management領投，其他投資者亦包括藍池資本、沙特風險投資公司STV、Mubadala Investment Capital等公司參與。 內媒報道，藍池資本成立於2014年，要打理阿巴巴巴（9988）IPO集資所得的數十億美元財富，對外至今有17次投資，從種子輪到上市前的各個階段都有涉及，投資版圖涉多個領域，今年藍池資本僅投資了4個項目，涉及元宇宙、文旅及時尚領域。