阿里巴巴6拆1　據報淘寶天貓率先完成組織調整將獨立經營

內地科網巨企阿里巴巴（9988）早前宣布啟動「1+6+N」的組織變革，並尋求獨立上市。據內媒報道，6大集團之一的淘寶天貓商業集團，已按照新組織架構正式運轉，將獨立經營，阿里創始人之一戴珊則為淘寶天貓商業集團的CEO。
阿里巴巴午後升0.21%。
淘寶天貓架構延續戴珊經營思路
據報道指，淘寶天貓架構延續CEO戴珊「以消費者體驗為核心」的經營思路，在用戶端，首頁、搜索、直播三大用戶產品不變；行業運營端將繼續按照行業消費特點、用戶需求場景分類管理、分類運營，成立三大行業發展部，分別由汪海、劉鵬、劉一曼負責，再向戴珊匯報。
據內部消息，戴珊在內部反覆強調，需以更快速度貼近用戶、貼近市場、自我變革的決心，又說，「如果你只能聽一個人的聲音，那就聽用戶的聲音」。
內媒披露的內部信內容如下：
- 行業發展一部由七公負責，聚合覆蓋全國產業帶的多元供給能力，包括淘寶服飾、潮玩、寵物、企服等行業，凸顯非標及特色商品，以豐富供給為特點；
- 行業發展二部由奧文負責，融合平台作為海內外品牌主陣地優勢，包括消電、天貓服飾、家裝家居、美妝、運動戶外等行業，天貓國際、天貓奢品等業務，以品牌喜愛度為消費者決策主因；
- 行業發展三部由一漫負責，包括淘鮮達、天貓超市、淘菜菜等業務及食品生鮮行業，提供明日達、半日達、小時達等多種履約服務，以日常購物需求和時效為消費決策主因。