阿里巴巴6拆1　據報淘寶天貓率先完成組織調整將獨立經營

內地科網巨企阿里巴巴（9988）早前宣布啟動「1+6+N」的組織變革，並尋求獨立上市。據內媒報道，6大集團之一的淘寶天貓商業集團，已按照新組織架構正式運轉，將獨立經營，阿里創始人之一戴珊則為淘寶天貓商業集團的CEO。

淘寶天貓架構延續戴珊經營思路

據報道指，淘寶天貓架構延續CEO戴珊「以消費者體驗為核心」的經營思路，在用戶端，首頁、搜索、直播三大用戶產品不變；行業運營端將繼續按照行業消費特點、用戶需求場景分類管理、分類運營，成立三大行業發展部，分別由汪海、劉鵬、劉一曼負責，再向戴珊匯報。

據內部消息，戴珊在內部反覆強調，需以更快速度貼近用戶、貼近市場、自我變革的決心，又說，「如果你只能聽一個人的聲音，那就聽用戶的聲音」。

內媒披露的內部信內容如下：