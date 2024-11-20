阿里影業半年少賺27% 電影劇集等內容業績挫92%

阿里影業指，集團於報告期內參與了47部影片的出品與發行，其票房佔總票房比例接近60%。(網上圖片)

分部表現方面，電影、劇集及娛樂製作為主的內容業務，期內收入約12.24億元，少17.3%，業績2,863萬元，大減92.4%；票務及科技平台收入12.27億元，大升近1.4倍，業績7.91億元，大飆約2.8倍；IP衍生品及其他業務收入5.99億元，跌6.4%，業績1.76億元，多5.8%。

大麥實現交易總額增長逾50%

去年11月30日，集團完成對大麥的收購，期內大麥服務了薛之謙、張杰、周杰倫、林俊傑、張學友、五月天、鄧紫棋等大量演唱會，實現交易總額(GMV)超50%高速增長。

阿里影業指，集團於報告期內參與了47部影片的出品與發行，其票房佔總票房比例接近60%。期內，在電影票房下行的市場環境下，內容業務的收入與利潤率均受到了負面影響，與過往期間相比分部收入與業績分別下降了2.6億元與3.5億元。

布局海外 投資《年少日記》《破·地獄》

集團指，文娛行業蓬勃朝氣又複雜多變，但對未來充滿信心。集團將繼續推進內容領先戰略；用戶增長戰略；布局海外機會，以及布局頭部並孵化自有IP。當中布局海外機會中，會以「港藝振興計劃」為基礎，積極參與國際項目的引進與落地主辦，布局海外票務市場和頭部場館，提高本土內容的國際影響力，並進一步鞏固集團業務的規模優勢及競爭壁壘。而按集團今年初公布「港藝振興計劃」中，首批港產片名單包括《年少日記》、《破·地獄》等。

阿里影業今日收報0.475港元，升0.01港元或2.2%。

