阿里影業去年轉賺2.8億人幣 參與逾60電影 佔全國六成票房

阿里影業(1060)公布3月底止全年轉賺2.85億元(人民幣，下同)(約3.06億元)，上一年度則虧損2.91億元；收入大升43.9%，至50.36億元；經調整EBITA錄5.04億元，大升60.9%；毛利20.17億元，大升80.6%；每股盈利1.03元，續不派末期息。

電影投資製作收入增近七成

分部收入方面，去年電影投資製作及宣發錄20.72億元，大升68.6%；電影票務及科技平台錄9.2億元，增76.3%；新收購的大麥錄3.94億元；劇集製作錄5.96億元，少23.7%；IP衍生品及創新業務錄10.53億元，多8.7%。

集團指，期內參與了逾60部電影的出品和發行，其票房佔全國總票房比例超過60%，其中15部影片進入同期票房前20名，並取得了高於行業的投資回報。截至3月底，集團儲備影片數量逾80部，其中投資待映項目數量逾50部，自主研發與合製項目數量逾30部。