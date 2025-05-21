阿里影業擬改名「大麥娛樂控股」　午後急升逾兩成｜港股異動

稱有利 進一步全娛樂生態

消息面上，阿里影業午間公布，建議更改公司名稱由「Alibaba Pictures Group Limited」更改為「Damai Entertainment Holdings Limited」，並將中文第二名稱由「阿里巴巴影業集團有限公司」更改為「大麥娛樂控股有限公司」。

董事會認為，建議更改公司名稱將有利於公司進一步在全娛樂生態，特別是線下娛樂市場提升其品牌的市場知名度及重塑品牌策略，同時為為公司提供更相關及獨特的企業形象和身份，有利於集團的未來多元化業務發展。