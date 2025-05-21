阿里影業擬改名「大麥娛樂控股」　午後急升逾兩成｜港股異動

阿里影業(1060)周三(21日)午後急升逾20%，兩日累漲已超50%，截至發稿時，阿里影業漲21.3%，報0.74港元，成交額12.02億元。
稱有利進一步全娛樂生態
消息面上，阿里影業午間公布，建議更改公司名稱由「Alibaba Pictures Group Limited」更改為「Damai Entertainment Holdings Limited」，並將中文第二名稱由「阿里巴巴影業集團有限公司」更改為「大麥娛樂控股有限公司」。
董事會認為，建議更改公司名稱將有利於公司進一步在全娛樂生態，特別是線下娛樂市場提升其品牌的市場知名度及重塑品牌策略，同時為為公司提供更相關及獨特的企業形象和身份，有利於集團的未來多元化業務發展。
此外，阿里影業在周一(19日)發布2025財年業績，截至2025年3月31日，阿里影業實現收入67.02億元(人民幣，下同)，同比增長33%；歸屬於本公司所有者利潤3.64億元，同比增加28%；經調整EBITA為8.09億元，同比增加61%。中金表示，由於IP商品化業務增長好於預期，該行上調2026財政年度non-IFRS淨利預測13.6%至11.89億元，2027財政年度non-IFRS淨利預測13.44億元。