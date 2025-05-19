阿里影業純利增28% 大麥及IP業務升幅亮麗

大麥 GMV 連續兩年高速增長

大麥是集團在演出票務市場的核心業務之一，去年度大麥服務了張傑、周杰倫、孫燕姿、EdSheeran、ImagineDragons等國內外藝人的大型演唱會，並連續兩年創下了交易總額(GMV)高速增長的記錄。去年，秒級併發購票用戶超過10萬的項目過千場，同比過往期間增加63%。

IP 商品零售額大增

另外，集團旗下阿里魚授權IP商品零售額大增，帶動阿里魚收入與過往期間相比增幅逾90%。未來，阿里魚將繼續加大以電商為主的渠道建設，通過類目運營把握貨物品類趨勢，並孵化C端品牌。而阿里影業的潮玩品牌「錦鯉拿趣(KOITAKE)」已經自主研發或簽約了逾10個原創潮玩IP和二次元IP，其中，原創潮玩IP中，凱拉十世、PiPi等表現不俗；二次元IP包括優酷獨播動漫《滄元圖》，遊戲IP《戀與製作人》等；此外，錦鯉拿趣已經與逾40部影視內容結合，包括騰訊控股(700)獨播劇《永夜星河》、愛奇藝的獨播劇《白月梵星》，以及中國經典劇集《甄嬛傳》與《知否知否應是綠肥紅瘦》等。