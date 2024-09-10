阿里成立25年 馬雲發文稱感驕傲 「面臨被超越是意料之中」

阿里巴巴(9988)今日為成立25周年大日子，創辦人馬雲於網上發文，表示有幸參與推動社會進步而驕傲，亦為阿里人有情有義有理想而驕傲，並重提「立志要做一家能生存102年的公司」的目標，又指面臨被超越，但卻是意味之中。

「一直在糾結失落挫折痛苦掙扎中咬著牙」

馬雲指， 25年前「我們除夢想啥也沒有」，而那夢想在當時看起來非常「不靠譜」，在互聯網，支付，物流快遞幾乎不健全、甚至不存在的條件下，人們只相信面對面的交易和靠「關係」做生意，但他們18個人堅信「平凡人做非凡事」，希望聚集一批有情有義的人一起做對社會有意義的事感恩時代，並立志要做一家能生存102年的公司。他表示，每一年的經歷告訴他們，這是多麼不容易的目標，尤其是要做一家有理想有作為不僅僅是能賺錢生存的公司更不容易，過去25年，「我們似乎一直在糾結，失落，挫折，痛苦，掙扎……中咬著牙，並且微笑著堅持著，推進並呵護著我們的理想……」