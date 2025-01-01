阿里折讓最多38%悉售高鑫 料損手132億人幣 高鑫擬私有化

阿里巴巴(9988)宣布向私募基金公司德弘資本悉售所持高鑫零售(6808)股份，包括其間接持有的約70.27億股或73.66%，以及旗下基金New Retail持有的約4.8億股或5.04%，合共78.7%。另外，高鑫亦公布，新買家擬透過行使強制收購權將公司私有化，強制收購程序完成後，公司將撤銷聯交所上市。
每股出售價最低1.55元 最高1.75元
阿里指，就待售股份有權收取116.37億元，相當於每股待售股份1.55元，包括高鑫於上月10日宣派每股0.17元的中期股息。倘2027/28年度平均經調整 EBITDA高於或等於經調整EBITDA上限(初步為44億元人民幣)，德弘資本將應付利息的最高金額為0.2元。經考慮每股待售股份利息0.2元，及每股待售股份1.55元，阿里及New Retail將有權就待售股份收取最高金額約為131.38億元，相當於每股待售股份1.75元。
高鑫本周二收報2.48元，以每股1.75元的出售價計，即出售價折讓29.4%；以1.55元計，則折讓37.5%。
所得淨額123億擬用於業務發展
阿里指，出售完成後將不再持有高鑫零售任何股權，並估計出售事項所產生的股東應佔損失約為131.77億元人民幣。假設最高可收取金額為每股1.75元，阿里應收所得款項總額約122.98億元，目前擬將淨額用於業務發展、股東回報及一般公司用途。
對中國消費市場潛力充滿信心
阿里又指，出售事項被認為是集團將其非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。阿里巴巴集團始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，公司將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。董事相信買賣協議之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。
阿里周二收報82.4元，升0.4元或0.5%。