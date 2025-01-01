阿里折讓最多38%悉售高鑫 料損手132億人幣 高鑫擬私有化

阿里巴巴(9988)宣布向私募基金公司德弘資本悉售所持高鑫零售(6808)股份，包括其間接持有的約70.27億股或73.66%，以及旗下基金New Retail持有的約4.8億股或5.04%，合共78.7%。另外，高鑫亦公布，新買家擬透過行使強制收購權將公司私有化，強制收購程序完成後，公司將撤銷聯交所上市。

每股出售價最低 1.55 元 最高 1.75 元

阿里指，就待售股份有權收取116.37億元，相當於每股待售股份1.55元，包括高鑫於上月10日宣派每股0.17元的中期股息。倘2027/28年度平均經調整 EBITDA高於或等於經調整EBITDA上限(初步為44億元人民幣)，德弘資本將應付利息的最高金額為0.2元。經考慮每股待售股份利息0.2元，及每股待售股份1.55元，阿里及New Retail將有權就待售股份收取最高金額約為131.38億元，相當於每股待售股份1.75元。