阿里未買夠 騰訊破紀錄 港股回購倍升

港股去年回購再破紀錄，今年未收手！按初步統計，即使去年港股反彈，惟整體回購額不足反升，錄約3,750億元，按年飆1.2倍，平均每個交易日都有約15億元回購。當中，單計騰訊控股(700)的1,120億元回購額已佔近三成。而2025年開始兩個交易日，港股已錄近12億元回購額，回購勢頭仍未見減退。
騰訊上周五公布，去年全年共斥資1,120億購3.07億股，較去年的494億元，大升1.3倍，達成去年承諾的「千億回購計劃」，更創下港股場內回購操作的年度紀錄。從執行情況看，騰訊去年各季度回購金額分別148.35億元、375.15億元、359.13億元和237.39億元，年共出手129次，日均回購金額8.68億元。
騰訊回購抵銷大股東減持影響
內地媒體統計，騰訊自大股東Prosus在2022年6月起持續減持以來，及至上月27日止，全共斥資1,876億元回購，期內Prosus則套現1,745億元，反映其回購手影已抵銷Prosus的沽貨影響。Prosus減持時，騰訊股價約在380元水平，上周五則收報414.2元，單日跌1.8元或0.4%。
另外，阿里巴巴(9988)上周亦公布去年累計投入160億美元(約1,248億港元)回購，當中單計港股回購額約23.5億元。目前阿里還有207億美元額度可用於股份回購，有效期2027年3月。
科企金融股成掃貨大戶
事實上，去年回購大戶以科技巨頭主，如美團(3690)、快手(1024)及小米集團(1810)等，去年分別斥資281.6億元、47億元及37億元回購。另外，滙豐控股(005)、友邦保險(1299)等金融股亦是回購大戶。
在內地持續大力支持企業回購及派息下，市場普遍相信今年回購力度可持續。金融管理部門近日更將申請股票回購貸款須承擔的最低自有資金比例降至一成，即金融機構最多可對回購增持實際金額的九成予以支持。