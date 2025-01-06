阿里未買夠 騰訊破紀錄 港股回購倍升

港股去年回購再破紀錄，今年未收手！按初步統計，即使去年港股反彈，惟整體回購額不足反升，錄約3,750億元，按年飆1.2倍，平均每個交易日都有約15億元回購。當中，單計騰訊控股(700)的1,120億元回購額已佔近三成。而2025年開始兩個交易日，港股已錄近12億元回購額，回購勢頭仍未見減退。

騰訊上周五公布，去年全年共斥資1,120億購3.07億股，較去年的494億元，大升1.3倍，達成去年承諾的「千億回購計劃」，更創下港股場內回購操作的年度紀錄。從執行情況看，騰訊去年各季度回購金額分別148.35億元、375.15億元、359.13億元和237.39億元，年共出手129次，日均回購金額8.68億元。