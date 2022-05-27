阿里百度績後漲逾1成 科指半日升3.7%

受惠多家科技股業績理想，恒生科技指數半日升150點，中午收報4181.2點，升幅3.7%。昨公布業績的百度(9888)和阿里巴巴(9988)上午分別上升15.1%及12.4%。恒生指數半日收20,672點，升556點或2.8%。國指報7,074點，升197點或2.9%。

百度績後獲大行唱好。大和表示，百度的人工智能及雲業務在首季的收入增長快於同行，不過受項目部署延後影響，預計第二季度的增長，將放緩至按年增長20%。而在自動駕駛方面，該行認為，自百度接獲東風汽車的訂單後，應該可以視作公司在自動駕駛方面獲得智能汽車製造商的認可。

摩根大通認為，百度2022年第一季度業績勝預期，主要是營業費用低於預期，但關注未來幾個季度利潤率可持續性以及其核心廣告收入前景。

寶尊電商首季虧損約1.22億人民幣

另外，寶尊電商(9991)公布，截至3月31日止首季虧損約1.22億元(人民幣．下同)，去年同期純利130萬元，每股虧損62分，非公認會計準則純利120萬元，同比下降98%。期內淨營收19.84億元，按年減少1.8%，主要由於宏觀經濟和消費疲軟致線上店舖運營和產品銷售收入下降，較大程度抵銷數字營銷和技術服務等增值服務收入增長。經營損失4,120萬元，去年同期錄得經營利潤5,290萬元。集團交易總額約170億元，升28.4%，經銷交易總額約7.65億元，按年減少28.8%。