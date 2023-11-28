阿里系｜阿里健康斥逾135億向母企阿里收購醫療健康營銷審核服務

阿里健康(241)指，以約135.12億元向阿里巴巴(9988)旗下全資附屬淘寶控股，收購AJK科技，後者從事包括在醫療健康類目下提供營銷審核服務及增值服務，如阿里媽媽及淘天集團獨家營銷審核權。集團將包括以每股4.5元作價發行股份及現金支付，涉及25.58億股，佔已擴大發行股份約15.9%，阿里相關持股將增至69.04%，而公眾股東股權由36.8%，減至30.94%。至於作價較阿里健康今日收報4.66元折讓3.4%。

將與阿里媽媽依託各自優勢

阿里健康指，收購理由及裨益是將與阿里媽媽集團依託各自之優勢，共同運營營銷業務，從而為醫療健康商家和消費者的多元化需求提供全面支持；向商家提供具有市場競爭力的服務及解決方案；提高醫療健康商家的營銷效率及投資回報；以及提高收入增長及盈利前景；另外，把握交叉銷售機遇，鼓勵阿里媽媽集團之醫療健康商家使用其現有服務產品等。

交易完成後，目標商家可充值至阿里媽媽平台的營銷帳戶，及在其平台發布營銷需求，然後阿里健康則向阿里媽媽提供營銷審核服務及增值服務，阿里媽媽提供其他相關營銷解決方案，並為營銷需求匹配媒體資源，最後由阿里媽媽軟件支付營銷審核服務費。