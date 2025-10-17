阿里螞蟻擬72億購銅鑼灣港島壹號中心作總部 料創5年來最大寫字樓成交

阿里巴巴(9988)與螞蟻科技宣布，與文華東方國際集團達成協議，計劃投資約72億港元購置銅鑼灣港島壹號中心(One Causeway Bay)多層商業寫字樓作為兩家企業的香港總部；此項收購料創5年以來香港最大宗寫字樓成交。

蔡崇信：體現對港經濟信心 阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，此次收購香港地標物業，充分體現集團對香港經濟和營商環境的信心，並將以香港為理想的大本營，持續拓展國際業務。 井賢棟：螞蟻持續加大在港投入 螞蟻集團董事長井賢棟則指，螞蟻集團正積極參與香港創新樞紐的建設，深度融入大灣區發展，香港濃厚的創業氛圍，以及其連接中國與全球市場的橋樑作用，讓集團對加碼香港充滿信心。展望未來，集團將持續加大在香港的投入，吸引全球頂尖人才，壯大本地團隊，集團希望這些舉措，不僅有力支撐螞蟻集團的全球化戰略落地，更能為香港建設國際創新科技中心貢獻一份力量。

阿里巴巴指出，自1999年成立以來，一直深耕香港市場，當時已在已在香港設立首個財務及法律部門。2005年，集團旗下零售電商平台淘寶來港經營；2014年雲計算業務進駐香港市場，並在本港設立首個數據中心；2019年，於紐交所上市的阿里巴巴在香港聯交所完成第二上市，並於2024年轉為主要上市。至於螞蟻集團，2017年螞蟻推出香港本地電子錢包支付寶香港(AlipayHK)，至今服務逾450萬活躍用戶，並於今年4月將海外總部設於香港。