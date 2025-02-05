阿里連彈6日 漲19% 中方反制關稅 科指累升10%

內地出招反制美國對華加徵關稅，離岸人民幣昨由貶值轉升值，港股亦明顯反彈。恒生指數昨高開271點後反覆向上，收市升572點或2.8%，報20,789點，創去年11月初以來3個月收市新高。不過大行未敢樂觀，摩根士丹利重申對中國股票審慎看法，並表列29隻關稅高危股，包括9隻港股。

人幣跌轉升 恒指揚572點

離岸人民幣昨一度再跌至7.336兌一美元水平，及後再倒升，截至本港時間昨晚10時報7.2888兌一美元，回升0.3%。港股昨明顯反彈之餘，科技股指數更連漲5日，昨再彈5.1%或239點，至4,977點，5日累升一成。當中阿里巴巴(9988)更已連升6日，累飆近19%，至97.65元。