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財經
2025-02-05 04:29:52
日報

阿里連彈6日 漲19% 中方反制關稅 科指累升10%

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阿里巴巴 通義千問

阿里旗下通義千問開源模型被指超越DeepSeek。 (路透社)

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內地出招反制美國對華加徵關稅，離岸人民幣昨由貶值轉升值，港股亦明顯反彈。恒生指數昨高開271點後反覆向上，收市升572點或2.8%，報20,789點，創去年11月初以來3個月收市新高。不過大行未敢樂觀，摩根士丹利重申對中國股票審慎看法，並表列29隻關稅高危股，包括9隻港股。

人幣跌轉升 恒指揚572點

離岸人民幣昨一度再跌至7.336兌一美元水平，及後再倒升，截至本港時間昨晚10時報7.2888兌一美元，回升0.3%。港股昨明顯反彈之餘，科技股指數更連漲5日，昨再彈5.1%或239點，至4,977點，5日累升一成。當中阿里巴巴(9988)更已連升6日，累飆近19%，至97.65元。

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大摩

大摩倡避關稅受累股

大摩認為，美國加徵關稅的速度及範圍都超出該行預期，建議投資者對中國股票採取防守策略。該行列出的29隻關稅高危股中，港股包括創科實業(669)、瑞聲科技(2018)、耐世特(1316)、比亞迪電子(285)、海爾智家(6690)、敏實集團(425)、申洲國際(2313)、ASMPT(522)及阿里。

瑞銀財富管理估計美國對華有效關稅稅率最終將升至30%，但兩國不太可能會陷入經濟衰退，建議投資者增加美元長倉並沽人民幣，並買入黃金對沖。

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