阿里雲上市前精簡架構 擬裁員7%

據報道，阿里巴巴(9988)旗下阿里雲計劃裁員7%，並向員工提供N+1+1的補償，據雲智能回應指，是次是正常組織崗位和人員優化。有分析指，亦是為其準備上市前精簡架構。
是次補償標準N+1+1，即如員工尚有年假及陪伴假未放，均可折現。阿里美股盤前曾報84.75美元，跌1.6%，本港收市則報83元，下滑0.7%或0.6元，成交約26.7億元。
阿里上周公布業績時披露，董事會批准通過向股東分配股息的方式，實現雲智能集團完全分拆，雲智能業務包括阿里雲、AI、釘釘等業務。在分拆之前，計劃通過私募融資為其引進外部戰略投資者。作為分拆計劃的一部分，亦將尋求成為一家獨立的上市公司。這一分拆計劃需要重組相關資產、負債及合同、實施員工股權激勵計劃、適當的市場條件，並獲得相關司法管轄區的監管批准，目標是在未來12個月完成。
初步估值逾300億美元
分析則指，阿里雲初步估值超過300億美元(約2,340億港元)，鑒於這一業務商業模式成熟，將成為阿里巴巴重組中IPO規模最大的部門之一。據阿里巴巴首席執行官張勇上周對分析師表示，他認為有一天雲計算部門的規模甚至可能超越阿里巴巴。阿里雲去年創造近120億美元銷售額。
野村對分拆感外及疑惑 降目標價
野村早前發表報告指，最大意外為全面分拆阿里雲，除透過配售為阿里雲引入戰略投資者，其後與阿里分開上市，擬將餘下阿里雲股權向股東分派，認為做法大膽及令人疑惑，阿里投資者欣賞管理主動提升投資者回報，按對阿里雲的290億美元估值，潛在分派意味股息率達吸引力的13%。但阿里雲被視為公司長期業務動力，決定不保留部分股權令人疑惑。下調對阿里美國預託價目標價，由138美元降至136美元，維持「買入」評級。