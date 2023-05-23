阿里雲上市前精簡架構 擬裁員7%

據報道，阿里巴巴(9988)旗下阿里雲計劃裁員7%，並向員工提供N+1+1的補償，據雲智能回應指，是次是正常組織崗位和人員優化。有分析指，亦是為其準備上市前精簡架構。

是次補償標準N+1+1，即如員工尚有年假及陪伴假未放，均可折現。阿里美股盤前曾報84.75美元，跌1.6%，本港收市則報83元，下滑0.7%或0.6元，成交約26.7億元。

阿里上周公布業績時披露，董事會批准通過向股東分配股息的方式，實現雲智能集團完全分拆，雲智能業務包括阿里雲、AI、釘釘等業務。在分拆之前，計劃通過私募融資為其引進外部戰略投資者。作為分拆計劃的一部分，亦將尋求成為一家獨立的上市公司。這一分拆計劃需要重組相關資產、負債及合同、實施員工股權激勵計劃、適當的市場條件，並獲得相關司法管轄區的監管批准，目標是在未來12個月完成。