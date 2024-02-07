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財經
2024-02-07 19:17:32

附生肖投資運程！富昌龍年玄學指南：股市9月最佳 10月速惡化

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附生肖投資運程！富昌龍年玄學指南：股市9月最佳 10月速惡化

富昌金融集團今日發布《2024龍年玄學投資指南》。

富昌金融集團發布《2024龍年玄學投資指南》，報告指，甲辰龍年可謂衝突之年，衝突應期可能是新曆4(戊辰月)10(甲戌月)，尤以10月為凶險；該行上半年或反覆，惟9月會是全年表現最好的一個月份，惟翌月即會迅速轉差，直至年底才轉好。

衝突之年 1011月最凶險

按各月環球股市分勢看，新曆2月股市表現不錯，但原因是資本在輪動，升勢並不實在；新曆3月不能言吉，股市或不會有好表現；新曆4月著環資金輪動情況持續，但不是所有股票皆升，持有追蹤指數的ETF似乎比個別股票優勝；新曆5月稍凶；新曆6月是科技股和能源股釋放潛在能力，帶領大市向上；新曆7月股市情況又轉差；新曆8月衝突休止，成為股市好轉反彈的原因；新曆9月股市可能是全年表現得最好的一個月；新曆10月是今年太歲最討厭的月份，衝突的意象可能就在這個月發生，表面上休止、實際在暗中行動的戰鬥可能就是在甲戌月惡化；新曆11月衝突會持續升溫，股市難以言好；新曆12月有望收個好尾；惟明年1月難以延續今年底的喜氣。

火行業大旺 看好科技加密幣

行業分析方面，富昌指未來20年與火相關的人事物大旺，包括高科技、互聯網、加密貨幣、文化藝術、美容、能源、身心靈、宗教以及中年婦女，另外加密貨幣亦看高一線。另外，又指軍工、國防工業、金屬、礦業及貴金屬都有利；農作物及房地產亦表現出色。

另外，富昌指傷門可解汽車，同宮帶有對沖相撞的意象，今年可能交通意外頻生，大家要遵守交通規則，減低意外機會。

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