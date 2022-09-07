降準沖喜｜雄霸藍籌升幅五強 內房又彈起 大行未樂觀

中國人民銀行周一意外大手下調外匯存款準備金率，昨推高A股但港股反應未明顯，僅內房股見興奮，碧桂園(2007)更大飆9.3%，連同一併急漲9.7%的碧桂園服務(6098)位列兩大升幅藍籌，而五大藍籌升幅王亦均由內房股雄霸。不過大行普遍仍關注內房銷售疲弱及債務問題，對行業未敢樂觀。

碧桂園系飆逾9%

除外匯降準消息沖喜外，高盛昨亦引述數據指行業最近一周銷售有改善，指近周新樓銷售按周漲9%，按年則跌33%，當中一線城市銷售按周多半成，二線城市增6%，三線城市則大升13%。除碧桂園系飆逾9%外，龍湖集團(960)昨亦大漲5.8%，華潤置地(1109)急升4.5%，中國海外(688)亦升3.5%，全部躋身藍籌5大升幅王。部分次線內房升勢亦明顯，龍光集團(3380)狂飆逾一成，新城集團(1030)亦漲逾6%。

大和料行業危機未限

大和報告指，雖然預期內地仍會推出更多支持房企的措施，但行業仍有多個問題未除，包括在新冠肺炎疫情及經濟未明朗下，內地房屋銷售大放緩，以及融資渠道受限，因此建議只能關注財政狀況強勁的內房，如潤地及龍湖，前者目標價43.2元，後者看43.8元，潛在升幅分別32.7%及65.9%。

滙證降多股目標價

滙豐證券昨亦將多隻內房目標價大幅下調，包括合景泰富(1813)由2.7元，降至1.5元；龍光集團由1.8元，下調至0.9元；遠洋集團(3377)由1.9元，減至1.2元，評級更由「買入」降至「持有」，其餘兩股評級「持有」。該行指，雖然內房估值已低殘，但目前評級仍要計及債務到期及違約風險。至於內房的投資機會，滙證則較看好中海外、潤地及萬科企業(2202)。

大市方面，恒生指數昨報19,202點，微跌22點或0.1%，已連跌4日，累跌752點。相反A股則衝高，上證綜合指數全日漲1.4%。